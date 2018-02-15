РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 15 фев. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий в четверг поздравил игроков футбольного клуба «Люберцы» с успешным завершением сезона и вручил команде серебряные медали и кубок, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

По итогам футбольного сезона 2017 года команда Люберец заняла второе место в первенстве России среди команд III дивизиона. Клуб набрал 70 очков, уступив на два очка победителю – клубу «Квант» из Обнинска.

«Спасибо за хорошую игру, вы – молодцы. С вашей стороны – победы, с нашей я обещаю финансовую поддержку. Всем говорю самые добрые пожелания, надо стремиться в 2018 году быть первыми», – сказал Ружицкий.

Тренер команды Александр Антонов подарил главе комплект формы ФК «Люберцы» с номером «1».

«Теперь вы в нашей команде с почетным номером «1». Владимир Петрович, хотел бы от нашей команды поблагодарить вас за то, что вы приняли непосредственное участие. Эта серебряная медаль является и вашей заслугой. Мы постараемся в будущем сезоне завоевать золото», – подчеркнул Антонов.

Ранее он говорил, что команда Люберец могла выйти на первое место в первенстве России, если бы ее не покинули шесть сильных игроков в течение сезона. Было заявлено 18 футболистов из 24. Но все равно состав команды позволял добиться во втором круге высокого результата. По итогам второго круга мы заняли первое место, обойдя даже лидера.

«Несомненно для ФК «Люберцы» – это успех. На протяжении последних лет это один из сильнейших клубов Подмосковья, благодаря поддержки люберецких властей и организационным способностям тренерского состава. От федерации футбола Московской области по поручению президента федерации Игоря Ефремова хочу вручить благодарственное письмо за поддержку и популяризацию и большой вклад в развитие футбола на территории региона», – добавил председатель Федерации футбола Подмосковья Александр Евстигнеев.