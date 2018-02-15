РИАМО - 15 фев. «Газпром нефть», Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, министерство связи и массовых коммуникаций РФ в рамках российского инвестиционного форума в Сочи подписали соглашение о взаимодействии, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Цель соглашения – реализация пилотного проекта по внедрению в нефтеперерабатывающей промышленности автоматизированных систем мониторинга воздуха с применением технологий интернета вещей», - говорится в сообщении.

Подписи под документом поставили председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ – руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Артем Сидоров.

В соответствии с соглашением, Московский и Омский НПЗ «Газпром нефти» станут опытными площадками для разработки единых федеральных требований к техническим решениям и методикам проектирования отраслевых систем мониторинга. Тестирование пройдет на двух установках.

Газоанализаторы, смонтированные на установках, будут в онлайн-режиме передавать данные в надзорные ведомства. Результаты пилотных испытаний лягут в основу правительственных нормативов к оснащению автоматизированными системами мониторинга воздуха (АСМВ) всех предприятий нефтеперерабатывающей отрасли.

«Для компании «Газпром нефть» забота об окружающей среде является одним из приоритетов, мы открыты для государственного и общественного контроля за экологичностью нашей работы. Сегодня мы заключили соглашение, согласно которому впервые в России данные системы мониторинга воздуха с наших нефтеперерабатывающих заводов в Москве и Омске будут в автоматическом режиме передаваться в Росприроднадзор», — отметил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

По его словам, «Газпром нефть» пригласили в этот пилотный проект с учетом опыта компании по созданию передовой системы мониторинга атмосферы на Московском НПЗ.

«Мы будем рады, если результаты нашей работы станут полезны при выработке общеотраслевых стандартов таких систем», - добавил Дюков.

В свою очередь заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ – руководитель Росприроднадзора Артем Сидоров подчеркнул, что во время недавнего визита на Московский НПЗ ведомство ознакомилось с работой автоматизированной системы мониторинга воздуха.

«Мы договорились с «Газпром нефтью», что аналогичная система вскоре будет установлена и на Омском НПЗ. Эти пилотные проекты помогут нам сформировать стандарты, которые позволят в ближайшие годы внедрить системы автоматического контроля выбросов в атмосферу на российских предприятиях, которые должны перейти на наилучшие доступные технологии (НДТ)», - подытожил Сидоров.