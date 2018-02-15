РИАМО - 15 фев. В Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ) в подмосковном Жуковском непрерывно развивают экспериментальную базу, а также создаются новые стенды, сообщил РИАМО в четверг заместитель генерального директора ЦАГИ - начальник комплекса управления научными проектами Игорь Ковалев.

«По развитию экспериментальной базы счет идет по миллиардам. Мы постоянно вводим новые стенды, совершенствуем трубы, которые, как и любой ресурс, со временем заканчиваются и требуют ремонта. При каждом ремонте мы устанавливаем на трубах новые элементы», - сказал Ковалев.

Он добавил, что в ЦАГИ также делают новые стенды для прочностных испытаний - сооружаются крупные объекты, позволяющие выдерживать большие нагрузки и увеличивать качество и точность эксперимента.

«У нас этот процесс идет непрерывно», - подчеркнул Ковалев.