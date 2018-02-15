РИАМО - 15 фев. В подмосковном Жуковском продолжается прием заявлений от граждан о включении в список избирателей на выборах президента в марте, уже обработано порядка 200 таких заявлений, сообщается на сайте сетевого издания «Вестник Мособлизбиркома».

С 25 февраля по 12 марта прием заявлений будут осуществлять все участковые избирательные комиссии.

«По данным территориальной комиссии Жуковского, в настоящее время в городе обработано порядка 200 заявлений от граждан о включении в список избирателей», - говорится в сообщении.

Все желающие принять участие в выборах президента РФ 18 марта не по месту регистрации, могут обратиться в территориальную избирательную комиссию (улица Фрунзе дом 23) и многофункциональный центр «Мои документы» (улица Энергетическая дом 9). Кроме того, подать соответствующее заявление через портал госуслуг.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

Просто и понятно о выборах президента РФ>>