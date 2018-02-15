РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 фев. Выставка, посвященная годовщине вывода советских войск из Афганистана, открылась в Подольске в четверг, говорится в сообщении пресс-службы городского округа Подольск.

«К 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана в Подольском краеведческом музее проходит выставка «Подольчане. 1979 – 1989», посвященная воинам-интернационалистам. Материалы для экспозиции предоставили жители, воевавшие в Афганистане, участвовавшие в других локальных конфликтах, а также члены их семей. Выставка продлится до 26 февраля», – говорится в сообщении.

В десятилетней войне погибли 19 жителей Подольска. На открытии выставки присутствующие почтили память погибших минутой молчания. Мероприятие также посетили воспитанники Подольского центра «Семья», дети из московской школы №2122, в которой учился Олег Юрасов, майор ВДВ, погибший в Афганской войне.

Юрасов погиб в бою во время операции «Тайфун» за три недели до окончания вывода советских войск. Его посмертно удостоили звания героя Советского Союза за мужество и героизм.

15 февраля в России отмечают День памяти россиян, которые исполняли служебный долг за пределами Отечества.