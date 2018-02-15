РИАМО - 15 фев. Новым генеральным директором Центральной пригородной пассажирской компании стал ее исполнительный директор Максим Дьяконов, сообщается на сайте ЦППК.

«В соответствии с решением совета директоров ОАО «Центральная ППК» генеральным директором ОАО «Центральная ППК» с 15 февраля 2018 года назначен Максим Юрьевич Дьяконов», — говорится в сообщении.

С 2011 года Дьяконов был назначен заместителем генерального директора по финансам и инвестициям ОАО «Центральная ППК», с 2013 года – исполнительным директором компании.

Как уточняется в сообщении, за годы работы в компании Дьяконов внес значительный вклад в ее развитие: прирост пассажиров составил 13%, количество рейсов в сутки увеличилось на треть, количество билетных автоматов – на 163%, а интервал в движении поездов на территории Московского транспортного узла в часы пик сократился почти на 1,5 минуты.

Исполнительный директор ОАО «ЦППК»: «В ближайшие три года закупим более 100 новых поездов»>>