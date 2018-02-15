РИАМО – 15 фев. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин рассказал, что ведомство сохранило оценку инфляции в России ниже 4%, сообщает в четверг Газета.ru.

«Оценка не изменилась», — сказал Орешкин.

Ранее на сайте издания сообщалось, что годовая инфляция в России остается на устойчиво низком уровне, в январе 2018 года она составила 2,2%. Большинство показателей годовой инфляции, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, находятся ниже 4%.

Эксперты Банка России прогнозируют, что замедление годового роста потребительских цен может продолжиться в первом полугодии 2018 года.