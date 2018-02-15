РИАМО – 15 фев. Российская лыжница Анастасия Седова рассказала о нападках болельщиков в соцсетях из-за того, что выступает под нейтральным флагом на Олимпийских играх в Пхенчхане, сообщает в четверг Газета.ru.

Седова пожаловалась на то, что из-за допингового скандала и его последствий очень трудно находить мотивацию, настраиваться на гонки. Ее угнетает, что приходится соревноваться под нейтральным флагом и не иметь возможность защитить честь своей страны.

«Плюс имели место нападки в тех же соцсетях: зачем вы унижаетесь, едете под нейтральным флагом, писали люди, на медали у вас все равно шансов нет... Отвечала ли я им? Нет, конечно!» — сказала Седова.

Зимние Олимпийские игры 2018 года стартовали 9 февраля и будут проходить в южнокорейском городе Пхенчхан до 25 февраля.

Международный олимпийский комитет 5 декабря 2017 года отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх. Согласно решению МОК спортсмены, доказавшие, что не применяли допинг, могут соревноваться под нейтральным флагом и в специальном статусе «Олимпийские атлеты из России».