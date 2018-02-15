РИАМО - 15 фев. Московская городская избирательная комиссия утвердила график распределения эфирного времени между кандидатами в президенты России и дат предоставления помещений для проведения публичных агитационных мероприятий, сообщил в ходе заседания комиссии член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Он уточнил, что общий объем бесплатного эфирного времени, предоставляемого московскими каналами кандидатам в президенты РФ, составит 510 минут. Треть всего объема, 170 минут, отводится политическим партиям, которые выдвинули кандидатов.

«Предлагается утвердить три графика. Первый - это график распределения эфирного времени между зарегистрированными кандидатами на должность президента РФ. Второй - график распределения эфирного времени между политическими партиями. Третий график - это график распределения помещений для проведения встреч с избирателями между зарегистрированными кандидатами», - сказал Реут.

По его словам, эфирное время распределили между зарегистрированными кандидатами на телеканалах и радиостанциях «Москва-24», «Москва ФМ», «Москва Доверие» и «Радио Москвы». Всего в стране бесплатный эфир обязаны предоставлять пять федеральных телеканалов, три радиостанции и около трехсот региональных теле- и радиокомпаний.

Член Мосгоризбиркома добавил, что дебаты будут проводиться в период c 6 по 16 марта с 23:10. Право трансляции получили два городских телеканала и две радиостанции. Длительность одних дебатов составит 35 минут 40 секунд. Все публичные дискуссии будут транслироваться в прямом эфире из студии «Москва Медиа». Начинаться дебаты будут всегда в одно время – в 23:10.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. Удостоверения участников выборов-2018 получили Борис Титов, Ксения Собчак, Владимир Жириновский, Григорий Явлинский, Максим Сурайкин, Павел Грудинин, Сергей Бабурин, а также действующий президент России Владимир Путин, который, в отличие от остальных, идет на выборы в качестве самовыдвиженца.