РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 фев. Производственно-складское здание в поселении Красково Люберец получило заключение о соответствии требованиям технических регламентов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС) получило производственно-складское здание, расположенное в поселении Красково городского округа Люберцы. Объект готовится к вводу в эксплуатацию», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Руслан Тагиев.

Проектом была предусмотрена реконструкция одноэтажного склада с административно-бытовыми помещениями. В ходе строительных работ возвели еще три этажа. Там кроме складских помещений обустроили кухню-столовую, офисные помещения, ряд административно-бытовых кабинетов. Площадь здания – 2 601 квадратный метр. На прилегающей территории обустроили открытые стоянки для грузового и легкового транспорта.

Застройщиком выступает ООО «Гелиос». Финансирование – средства инвестора.