РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 фев. Глава Балашихи Сергей Юров возложил цветы к мемориалу воинам дивизии имени Феликса Дзержинского в честь годовщины вывода советских войск из Афганистана, передает корреспондент Балашихинского информагентства.

По данным агентства, в церемонии участвовали командир дивизии имени Дзержинского Дмитрий Черепанов, депутат Мособлдумы Владимир Шапкин, председатель городского отделения Московского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Сергей Яковлев, а также ветераны и родственники погибших в локальных войнах и войне в Афганистане.

«Сегодня (15 февраля - ред.) значимая дата в истории нашего государства – годовщина вывода советских войск из Афганистана. Мы вспоминаем тех, кто не вернулся и отдал свою жизнь, исполняя гражданский долг за пределами Отечества. В их числе воины-интернационалисты дивизии имени Дзержинского. Их подвиг мы никогда не забудем», – сказал Юров.

По словам Черепанова, погибшие в Афганской войне до конца были верны присяге и воинскому долгу.

«В 29-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана мы чтим память воинов, которые исполняли служебный долг за пределами Отечества. В Афганской войне участвовали военнослужащие нашей дивизии – в основном это были офицеры. Они помогали формировать войска по обеспечению общественного порядка, обучали всему афганских солдат. Мы преклоняемся перед светлой памятью наших героев, не вернувшихся с поля боя», – сказал Черепанов.

Члены делегации совместно с ротой почетного караула дивизии имени Дзержинского возложили цветы к мемориалу воинам, погибшим при исполнении воинского долга. После участники почтили память погибших героев минутой молчания.

По сведениям агентства, День памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, отмечается в России с 2011 года. 15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана.