РИАМО - 15 фев. В начале следующей недели в Москве и Подмосковье немного похолодает, температура опустится до минус 13 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«В начале недели в тылу циклона погода будет с небольшим снегом. Северные ветры будут понижать температуру воздуха. В понедельник ночью до минус 11-6 градусов, днем будет минус 7-2 градуса. Во вторник ночью прогнозируется минус 13-8 градусов, днем минус 9-4», – говорится в сообщении.

До этого, в грядущие выходные, в столичном регионе ожидается небольшое потепление. 16 января атмосферное давление будет падать, антициклон уступит место западному циклону. Ночью местами пройдет небольшой снег, температура – минус 10-8 градусов в столице и минус 13-8 в Подмосковье, при прояснениях до минус 18 градусов. Днем небольшой снег пройдет повсеместно, потеплеет до минус 5-3 и минус 7-2 соответственно.

Небольшой снег ночью ожидается 17 февраля, температура составит минус 6-4 градуса в мегаполисе и минус 9-4 градуса по области. Днем небольшой, местами умеренный снег, температура повысится до минус 3-1 в Москве минус 5-0 по области. Показания термометров сохранятся 18 февраля, в течение суток прогнозируется снег.