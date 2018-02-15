РИАМО - 15 фев. Специалисты системы-112 Подмосковья обработали более 21 миллиона поступивших вызовов с 1 июня 2015 года, почти 70% из них касались специалистов скорой помощи, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

«Сначала работы региональной системы-112 (с 1 июня 2015 года) по настоящее время операторы приняли и обработали уже более 21 миллиона вызовов. Порядка 70% от общего количества поступающих в систему-112 Московской области вызовов, требующих реагирования, адресовано специалистам скорой медицинской помощи, 26% – полиции, остальные 4% – пожарным, ГИБДД, газовикам и другим службам», - сказал Пестов.

Система вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» создана в соответствии с указом президента РФ. Система-112 Московской области постоянно совершенствуется. Так, в 2017 году была внедрена возможность вызова экстренных служб по СМС для всех мобильных операторов. Уже более полугода действует мобильное приложение системы-112 – первое в своем роде в России.

Кроме того, в прошлом году внедрена функция геопозиционирования - определения местоположения заявителя, а также возможность вызова экстренных служб посредством СМС-сообщений на номер «112».

«В 2018 году по поручению губернатора будет продолжено развитие системы-112, она станет еще более удобной для жителей. В частности, в мобильном приложении будет внедрена функция отслеживания экипажей скорой медицинской помощи по вызову заявителя. Благодаря этому человек, вызвавший скорую помощь, сможет в режиме «онлайн» контролировать, где находится экипаж, направленный по его вызову», – подчеркнул Пестов.

Система-112 Московской области является самой масштабной на территории Российской Федерации. В обеспечении ее работы задействованы более 3,5 тысяч специалистов. Система создана с применением современных технологий в области телекоммуникации. Алгоритм работы системы-112 позволяет оператору, принимающему звонок, одновременно вызвать на место происшествия и координировать работу нескольких экстренных служб.