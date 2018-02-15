РИАМО – 15 фев. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что как можно больше молодых людей, разделяющих христианские убеждения, должны посещать церковь, передает РИА Новости.

«Мы сегодня имеем тысячи (православных – ред.) молодежных организаций. Мы имеем в одной Москве более 8 тысяч молодых людей, которые составляют православный актив молодежи. Но это еще не те цифры, которые должны были бы нас утешать. Потому что большое количество молодежи еще живет как бы вне Церкви, хотя нередко это люди, разделяющие христианские убеждения», - сказал патриарх, выступая по случаю Дня православной молодежи в храме Христа Спасителя.

По его словам, церковное взаимодействие с современной молодежью – это не дань моде, а «требование свыше».

«Мы как Церковь получаем этот сигнал свыше, который обращает наше сознание к молодежи – наиболее уязвимой и одновременно наиболее активной части нашего народа», - сказал патриарх.

Русская православная церковь отмечает в четверг Сретение, а также День православной молодежи.

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