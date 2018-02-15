РИАМО – 15 фев. Вице-премьер Ольга Голодец назвала приоритетную задачу правительства, обозначенную в стратегии пенсионного развития, в частности, пенсии должны достигнуть уровня в 2,5 прожиточного минимума – около 25 тысяч рублей, сообщает в четверг РИА Новости.

«Эта задача (пенсии должны достигнуть уровня в 2,5 прожиточного минимума – ред.) настолько приоритетна и настолько актуальна, что все движение сегодня должно быть подчинено именно ей», – отметила вице-премьер на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи.

При этом, по ее словам, рост пенсий зависит от того, какие меры примут в ближайшее время.

Она добавила, что Пенсионный фонд перешел от дефицита к профициту, на сегодняшний день он сбалансирован.