РИАМО - 15 фев. Привлечение знаковых инвесторов в Московскую область является важным результатом инвестиционной активности, сообщил журналистам губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В Сочи 15 и 16 февраля проходит Российский инвестиционный форум.

«Хороший насыщенный день. У нас сегодня был подписан ряд соглашений, как мне кажется, перспективных. Все это является очень важным результатом нашей инвестиционной активности и то, что приходят такие знаковые инвесторы, для нас это является очень приятным моментом», - сказал Воробьев.

Он отметил, что в рамках Российского инвестиционного форума было подписано соглашение с «УК «Кашира-парк».

«Мы также подписали соглашение с «Мираторгом». В Домодедове они уже приступили к строительству большой фабрики - оптово-распределительного центра. Инвестиции составят порядка 10 миллиардов рублей, порядка 500 рабочих мест», - добавил Воробьев.