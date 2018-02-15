РИАМО - 15 фев. Снег и мороз ожидаются в Подмосковье с 16 по 18 февраля, автолюбителям рекомендуют соблюдать осторожность на дорогах из-за образования наледи, говорится в сообщении пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

В период с 16 по 18 февраля текущего года на территории Московской области ожидается выпадение осадков в виде снега и понижение температуры воздуха. Личный состав подмосковной Госавтоинспекции нацелен на оказание помощи водителям и обеспечение беспрепятственного движения специальной техники дорожных служб при очистке и обработке асфальтобетонного покрытия.

«В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция Московской области рекомендует всем автолюбителям быть крайне внимательными на дороге. Строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над управлением автомобилем», - говорится в сообщении.

Особую осторожность следует проявлять при проезде эстакад, мостов и путепроводов, именно в этих местах наиболее вероятно образование наледи или скопление талой воды. Также ледяной накат часто образуется в местах остановок общественного транспорта, на перекрестках и в дворовых территориях.

На транспортном средстве, обязательно должны быть установлены зимние шины, а внешние световые приборы и стеклоочистители находится в исправном состоянии. Перед выездом следует проверить уровень и при необходимости добавить незамерзающей стеклоочищающей жидкости. В зимнее время года желательно иметь в машине комплект теплых вещей, термос с горячим питьем, автомобильное зарядное устройство для телефона и источник огня для разведения костра.

При неблагоприятных погодных условиях тормозной и остановочный путь транспорта возрастает, что требует большей осторожности от пеших участников дорожного движения при переходе проезжей части. В таких условиях пешеходам необходимо обозначить свое присутствие на дороге с помощью световозвращающих элементов.

«Управление ГИБДД ГУ МВД России по Московской области рекомендует всем участникам дорожного движения, используя картографические онлайн сервисы, выбирать альтернативные маршруты движения и оптимальные временные промежутки для поездок на личном автотранспорте. Активно пользоваться услугами пассажирского автомобильного и железнодорожного транспорта. Необходимо проявлять взаимоуважение по отношению к другим участникам дорожного движения и выполнять распорядительно-регулировочные действия сотрудников Госавтоинспекции», - заключается в сообщении.