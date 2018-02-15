РИАМО - 15 фев. Новые комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы) презентуют в столичной избирательной комиссии 20 февраля, сообщил в ходе заседания комиссии в четверг председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

По его словам, комиссии были выделены денежные средства на закупку 1 тысячи КОИБов.

«Следующее заседание пройдет 20 февраля, во вторник. Мы сделаем презентацию нового КОИБа. Попросим, чтобы и старый нам показали и рассказали, куда идет техника», - сказал Горбунов.

Ранее зампредседателя комиссии Юрий Ермолов сообщил, что столица установит порядка 1,5 тысячи КОИБов на избирательных участках к президентским выборам.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.