РИАМО - 15 фев. Полиция разыскивает неизвестного, который отобрал у мужчины коллекционные монеты на юго-востоке Москвы, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы Главного управления МВД России по столице.

По его словам, в 14:30 на службу «02» от мужчины поступило сообщение о грабеже по адресу: Зеленодольская улица, дом 38.

«По сообщению потерпевшего, неизвестный под предлогом покупки у него коллекционных монет попросил их ему показать, а затем скрылся вместе с ними», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что полицейские разыскивают злоумышленника и устанавливают размер материального ущерба.