РИАМО - 15 фев. До 10 миллиметров осадков может выпасть в Москве и Подмосковье за 16-18 февраля, что составляет 27,8% от месячной нормы, сообщается на сайте Росгидромета.

«Пятница, 16 февраля: ночью — минус 9 градусов, облачно, небольшой кратковременный снег, количество осадков — 0 миллиметров, днем — минус 4 градуса, облачно, снег, количество осадков — 1 миллиметр. Суббота, 17 февраля: ночью — минус 5 градусов, облачно, снег, количество осадков — 1 миллиметр, днем — минус 2 градуса, облачно, временами снег, количество осадков — 2 миллиметра», — говорится в сообщении.

Ночью 18 февраля будет минус 5 градусов, временами будет идти снег, выпадет 4 миллиметра осадков, а днем столбики термометров поднимутся до минус 2, выпадет 2 миллиметра осадков.

Месячная норма осадков февраля составляет 36 миллиметров.

Ранее синоптики сообщали, что в Москве план февраля по количеству осадков уже перевыполнен на 34%.