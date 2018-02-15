РИАМО (СТУПИНО) - 15 фев. Один из пострадавших при взрыве бытового газа в Ступине умер в больнице, сообщила Ступинскому информагентству заместитель главного врача Ступинской ЦРКБ Ольга Зимина.

Восьмого февраля в деревне Торбеево на ферме для забоя скота в результате нарушения техники безопасности при эксплуатации газового баллона произошел взрыв. В хозблоке, который служил работающим гражданам Узбекистана кухней, произошла утечка газа. В результате в помещении образовалась газовоздушная смесь, которая воспламенилась, когда рабочие решили приготовить себе поздний ужин и попытались зажечь горелку. Пятеро пострадавших с ожогами были доставлены в Ступинскую ЦРКБ.

«Пятеро мужчин, поступившие ночью 8 февраля в Ступинскую ЦРКБ, находились в реанимации. Состояние четырех из них оценивалось как крайне тяжелое. Все пострадавшие получили обширные ожоги тела. Позднее один из пострадавших, получивший 95% ожогов тела, скончался. Еще четверо граждан Республики Узбекистан были переведены для последующего лечения из ЦРКБ Ступино в специализированные медицинские учреждения – Институт хирургии имени Вишневского и Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского в Москве», – сказала Зимина.

По данным агентства, тело погибшего в Ступине гражданина Республики Узбекистан доставлено бортом НАК «Узбекистон хаво йуллари» из Москвы в Ташкент и передано его родственникам в Ургутский район Самаркандской области для погребения.