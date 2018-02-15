РИАМО - 15 фев. Госжилинспекция Подмосковья разработала типовую форму требования жителей многоквартирных домов к управляющим компаниям о предоставлении информации по оплате коммунальных услуг, сообщается на сайте ведомства.

«На официальном сайте Госжилинспекции Московской области опубликована рекомендуемая форма требования жителей многоквартирных домов к управляющим организациям о предоставлении информации с целью самостоятельной проверки правильности начисления платы за коммунальные услуги», - говорится в сообщении.

Как пояснил руководитель надзорного ведомства Вадим Соков, это типовой документ, позволяющий всем собственникам и нанимателям жилья быстро и грамотно реализовать свое законное право на информирование.

Для того, чтобы оформить письмо, жителю достаточно заполнить несколько граф. После этого управляющая организация будет обязана предоставить заявителю информацию о порядке начисления предъявленных сумм (с указанием формул и фактических значений), объемах потребления коммунальных ресурсов в доме, состоянии и показаниях приборов учета, и многое другое.

«Такую информацию управляющая организация обязана предоставлять в течение трех рабочих дней по требованию заявителей. Однако грамотно сформулировать свои требования не всегда и не всем просто. Это давало возможность УК избежать ответа на нечетко сформулированный вопрос жителя. А получив разработанное нами требование, любому исполнителю коммунальной услуги – будь то управляющая компания, ТСЖ, ЖСК или ресурсоснабжающая организация – придется исполнить все требования законодательства в полном объеме», - сказал Соков.

Он также добавил, что в случае нарушения последуют меры административного воздействия надзорных органов и судов.

Рекомендуемая форма требования жителей многоквартирных домов к управляющим организациям о предоставлении информации с целью самостоятельной проверки правильности начисления платы за коммунальные услуги размещена на официальном сайте Госжилинспекции Московской области в разделе «Документы/Гражданам».