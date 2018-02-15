РИАМО - 15 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин подписали соглашение о сотрудничестве мегаполиса и Подмосковья, которое предусматривает стратегию развития столичного региона до 2025 года, передает в четверг корреспондент РИАМО.

Соглашение было подписано в рамках Российского инвестиционного форума, который проходит 15 и 16 февраля в Сочи.

«Для нас тоже большая честь сегодня подписать стратегический план сотрудничества, развития нашего мегаполиса, столичного, Московского региона. Хорошо известно, что мы живем в одном пространстве, и сегодня это соглашение закрепляет очень важное направление того, что волнует каждого человека, который живет в Москве или Подмосковье», - сказал Воробьев.

Собянин, в свою очередь, отметил, что было разработано и подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве и развитии столичного региона, а Московская агломерация является одной из крупнейших в мире. Он добавил, что более 20 миллионов человек постоянно находятся на территории Москвы и Московской области, миллионы москвичей и жителей Подмосковья ежедневно передвигаются на работу или на дачи, пользуются единым культурным и социальным пространством.

«Мы по большому счету стали давно уже единым экономическим и социальным пространством, единым целым. И без совместных усилий, без координаций действий, без создания совместных программ развиваться региону очень и очень сложно», - подчеркнул Собянин.

Он добавил, что подписание соглашения способно дать новый мощный толчок для развития региональных связей и координации сложных проблемных вопросов.

Согласно тексту соглашения Москва и Подмосковье будут содействовать в развитии межрегиональной экономической интеграции и укреплении связей в таких сферах, как поддержка промышленных предприятий, обеспечение жителей Московского региона чистой питьевой водой, экологическая безопасность, обустройство дачных поселков, организация отдыха детей, развитие общественного транспорта.

В целях выработки единых подходов и совместных действий по развитию промышленного потенциала столичного региона Москва и Подмосковье будут взаимодействовать по вопросам привлечения промышленных предприятий к реализации отдельных программ и проектов, включая проекты по созданию новых и модернизации действующих производственных мощностей, развитию экспорта, созданию высокотехнологичных рабочих мест и объектов производственно-технологической инновационной инфраструктуры.

В справочном материале отмечается, что в целях реализации проекта «Чистая вода» Москва и Подмосковье планируют провести совместные мероприятия по улучшению качества питьевой воды на территории Московского региона, сохранению запасов и источников пресной воды и обеспечению жителей чистой питьевой водой.

Также соглашение подразумевает сотрудничество и взаимодействие в сфере экологии и природопользования на территории Московского региона в целях обеспечения охраны, воспроизводства, рационального использования природных ресурсов и обеспечения экологической безопасности жителей Московского региона. В целях создания комфортной среды для жителей города столичного региона будут проводиться совместные мероприятия, направленные на обеспечение объектами благоустройства, социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами граждан, проживающих в дачных поселках.

Документ направлен на обеспечение взаимодействия в сфере организации отдыха детей. Для этих целей Москва и Подмосковье будут осуществлять сотрудничество по развитию системы детского отдыха, включая организационное, санитарно-медицинское и кадровое обеспечение учреждений летнего отдыха детей.