РИАМО - 15 фев. В столичном районе Тропарево-Никулино оперативники задержали подозреваемого в мошенничестве с продажей автомобилей на сумму свыше 500 тысяч рублей, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

В полицию поступило заявление от 47-летнего мужчины о мошенничестве. Ранее в торговом центре он познакомился с мужчиной, который, войдя к нему в доверие, предложил вложить деньги в покупку автомобилей. Были куплены автомобили марок Ford Focus и Peugeot, оформленные на потерпевшего.

«Воспользовавшись тем, что владелец автомобилей уехал в командировку, злоумышленник подделал договоры купли-продажи, продал автомобили и с полученными денежными средствами скрылся. Материальный ущерб составил более 500 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний уроженец ближнего зарубежья.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.