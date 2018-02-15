РИАМО - 15 фев. Жители Подмосковья могут принять участие в конкурсе мотивирующих постеров и видеороликов «Герои, живущие рядом» и рассказать о россиянах, достойных подражания, говорится в документе Федерального агентства по делам молодежи, который имеется в распоряжении РИАМО.

В документе отмечается, что с 2016 года в России при поддержке подведомственного Росмолодежи ФГБУ «Роспатриотцентр» реализуется проект «Эстафета поколений». Его цель - патриотическое воспитание молодежи, укрепление связи между поколениями, возрождение наставничества.

«Оргкомитет проекта проводит конкурс на создание лучших мотиваторов и видеороликов «Герои, живущие рядом», направленный на активизацию молодежи в выражении своего отношения к заслугам старшего поколения», - говорится в документе.

Конкурс проходит в 2018 году по двум номинациям: лучшие мотиваторы – вдохновляющие на действие картинки (постеры); лучшие видеоролики – короткие видеофильмы информационного, рекламного или учебного содержания. В каждой номинации будут определены победители, занявшие первое, второе и третье места.

Героями мотиваторов и роликов могут стать люди, проявившие свою доблесть, отвагу или совершившие подвиг при защите интересов страны, в спорте, трудовой деятельности, экстремальных ситуациях, ставшие примером для подражания современной молодежи.

В конкурсе «Герои, живущие рядом» могут принять участие молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, учащиеся образовательных учреждений всех типов, представители детских и молодежных общественных объединений патриотической направленности, предприятий, организаций и другие.

Прием заявок и конкурсных материалов продлится по 30 сентября. С 1 октября по 1 ноября жюри будет рассматривать и оценивать присланные работы. Подведение итогов конкурса и награждение победителей грамотами и призами состоится в ноябре в рамках итогового мероприятия «Эстафета поколений».

Информацию о требованиях к конкурсным работам и порядке подачи заявок на участие можно узнать на сайте «Роспатриотцентра» по адресу: http://xn--80akivbcegdedodc1d.xn--p1ai/region_news/1760.