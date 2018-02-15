РИАМО - 15 фев. Московской городской избирательной комиссии в 2017 году удалось сэкономить порядка 6 миллионов рублей, выделенных из бюджета города Москвы, и еще около 1 миллиона рублей, полученных из федерального бюджета, сообщил в ходе заседания комиссии в четверг председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

«Потратили в прошлом году мы 337 миллионов, в том числе обеспечение деятельности аппарата нашей городской комиссии - заработная плата, канцтовары и прочее; автоматизированная система выбора, прочие расходы в сфере здравоохранения, эксплуатация информационных ресурсов и так далее. Мы выполнили с экономией 6 миллионов городской бюджет, они складываются за счет экономии по налогам, медицине, информресурсам и так далее», - сказал Горбунов.

Он также сообщил, что из федерального бюджета Московской городской избирательной комиссии в 2017 году было выделено порядка 62,3 миллиона рублей, а сэкономлено 945 тысяч рублей за счет налогов и командировок.

«Решения об утверждении расходов из федерального и московского бюджета в 2017 году принято», - сказал Горбунов.