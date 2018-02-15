РИАМО - 15 фев. Специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Жуковского приняли участие в семинаре ICAO во Франции, где обсудили вопросы увеличения пропускной способности аэродрома путем использования информации о вихревом следе самолетов, сообщается на сайте ЦАГИ.

Увеличение пропускной способности аэродромов по взлетно-посадочным операциям — одна из приоритетных задач глобального авиационного сообщества, ставшая темой семинара ICAO (Международная организация гражданской авиации) и EUROCONTROL (Европейская организация по безопасности аэронавигации). С инициативой проведения мероприятия выступили ФГУП «ЦАГИ» и Комитет по международному сотрудничеству в области развития и внедрения систем и средств аэронавигации САП. Мероприятие состоялось в коммуне Нейи-сюр-Сен (Франция) в январе 2018 года.

«Участники встречи обсудили вопрос увеличения пропускной способности аэродромов путем использования информации о вихревом следе самолетов. В настоящий момент, согласно регламенту, частота взлетно-посадочных операций ограничивается расстоянием, которое необходимо держать между летящими самолетами во избежание попадания в спутный вихревой след. На семинаре представители ЕUROCONTROL рассмотрели возможность пересмотра существующих безопасных расстояний», - отмечается в сообщении.

С этой целью произведут рекатегоризацию самолетов по классам (RECAT). Предлагается ввести разделение воздушных судов по категориям не только по массе (как это делается в настоящее время), но и по величине размаха крыла. В результате между некоторыми парами самолетов сокращаются минимальные безопасные расстояния.

«Предложенный алгоритм RECAT охватывает существующие классы самолетов. Но в силу большого разнообразия типов и модификаций воздушных судов некоторые из них попадают на границу категорий. Для таких самолетов должен быть разработан и верифицирован механизм их отнесения к тому или иному классу вихревой опасности. А эта область деятельности является перспективной для нашего института, так как ЦАГИ обладает знаниями и опытом в изучении механики формирования и разрушения вихревых следов, а также динамики самолета, попавшего в след», — пояснил начальник сектора отделения аэродинамики самолетов и ракет ФГУП «ЦАГИ» Игорь Босняков.

Привлечение института и других российских организаций авиационной отрасли к исследованиям по данному направлению также стало предметом обсуждения. Кроме того, проведение совместных работ по вихревым следам явилось темой переговоров ученых ЦАГИ и DLR (Германия), состоявшихся незадолго до семинара.

По словам специалистов российского центра авиационной науки, мероприятие продемонстрировало актуальность темы вихревых следов. А с учетом увеличения объемов воздушных перевозок значимость работы авиационного сообщества в этом направлении только возрастает.

C российской стороны идея проведения семинара получила поддержку ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», АО «Азимут», АО «Концерн «Международные аэронавигационные системы», также принявших участие в мероприятии.