РИАМО - 15 фев. Сотрудники ГИБДД задержали 25-летнего москвича, подозреваемого в хранении и попытке сбыта порядка 300 граммов гашиша, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

В ходе проверочных мероприятий на Мелитопольской улице инспекторы ГИБДД остановили автомобиль «ВАЗ». Сотрудники обратили внимание на то, что пассажир автомашины заметно нервничает и старается избегать общения.

«В ходе личного досмотра у 25-летнего москвича был обнаружен и изъят кусок твердого спрессованного вещества темного цвета общей массой более 290 граммов. Согласно результатам исследования, часть изъятого вещества содержит наркотическое средство гашиш», - говорится в сообщении.

Для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в ОМВД России по району Бирюлево Западное и возбудили в отношении него уголовное дело.