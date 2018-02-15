РИАМО - 15 фев. На портале mos.ru запустили спецпроект «Московский призыв», благодаря которому молодые жители столицы узнают, что делать после получения повестки из военкомата и как подготовиться к службе в Вооруженных силах РФ, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На портале размещена информация о том, как подготовиться к военной службе и пройти медкомиссию, когда в Москве проходит призыв в армию и кто может получить отсрочку от службы», - говорится в сообщении.

Посетителям также доступны адреса военных комиссариатов столицы и контакты организаций, где молодых людей готовы проконсультировать по всем вопросам будущей армейской службы.

Кроме того, желающие могут найти подробные инструкции о том, кто может поступить на военную службу по контракту или альтернативную гражданскую службу, а также какие документы для этого нужны.