РИАМО - 15 фев. В заключительные дни «Московской Масленицы», 17 и 18 февраля, на площадках фестиваля выступят театры из Якутии, пройдут концерты фольклорных коллективов, а завершится праздник зрелищным огненным шоу, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

«Приближается масленичный уикенд – кульминация праздника и последние выходные «Московской Масленицы». 17 и 18 февраля для гостей фестиваля приготовили множество ярких событий на любой вкус: перформанс театров из Якутии, интерактивные спектакли, рассказывающие о московских масленичных традициях, многочисленные фолк-концерты, включая и выступление знаменитых «Бурановских бабушек», а также мастер-классы от известных дизайнеров, настоящее фаер-шоу и многое другое», - отмечается в сообщении

18 февраля, в 18:00, в Камергерском переулке состоится зрелищный театральный перформанс «Красный шаман» двух крупнейших театров Якутии - театра Олонхо и Саха академического театра имени Платона Ойунского. Эпос расскажет об извечной битве добра со злом и познакомит зрителей с национальными традициями, обычаями и легендами Якутии.

На площади Революции покажут театрализованные представления по мотивам оперы «Акпатыр» в исполнении Марийского государственного театра оперы и балета (17 и 18 февраля в 16:15) а на Профсоюзной, 41 –танцевально-музыкальное шоу от артистов Национального театра танца Якутии (17 и 18 февраля в 15:00 и 16:45).

Часовое представление из трех частей — «Театра Петрушки», «Медвежьей комедии» и «Ярмарки» покажет на Тверской площади народный театр «Свои ребята» (17 и 18 февраля в 17:00). А на Новом Арбате пройдут костюмированные шествия в стиле французских и венецианских карнавалов. 18 февраля на Тверском бульваре в 17:00 пройдет еще одно шествие, которое возглавит Жар-птица. ЩШествие завершится в «Детинце» (площадка у памятника С. Есенину) в 18:00 настоящим фаер-шоу.

Также в последние дни фестиваля пройдет интересная музыкальная программа. 17 февраля на площади Революции состоится концерт группы «Белое золото». 18 февраля на площадке у ЦУМа выступят «Бурановские бабушки». На Тверской площади в субботу пройдет концерт ансамбля народной песни «Любо-мило», а в воскресенье - фольклорного коллектива «Карагод».

На Профсоюзной улице, 41 подготовили уникальную программу, посвященную городской Масленице конца XIX – начала XX века: на «Почтовой станции» пройдут уроки по азбуке Морзе, лекции по устройству телефонного аппарата, а в «Восточной гостиной» расскажут, как приготовить шоколад и кофе по рецептам наших прабабушек.

Кроме того, состоятся мастер классы по росписи и изготовлению сувениров и кулинарные школы. Также можно посетить уникальную выставку традиционных обрядовых кукол в Климентовском переулке.

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