РИАМО - 15 фев. Агитационные материалы КПРФ за кандидата в президенты Павла Грудинина, распространяемые в столице, признаны избиркомом Москвы нарушающими законодательство, материалы направлены в полицию и прокуратуру для принятия мер реагирования, сообщил в ходе заседания комиссии член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на шестилетний срок.

Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. «В Московскую городскую избирательную комиссию поступило обращение от избирателя, где заявитель пишет о том, что на территории по приведенному адресу был распространен агитационный материал - «правый информационный бюллетень». Выпустила этот материал КПРФ. Избиратель пишет о том, что в этом агитационном материале есть признаки предвыборной агитации за зарегистрированного кандидата в президенты РФ Павла Грудинина. Также сообщается, что там используются фотография лица, который не является кандидатом», - сказал Реут.

Он добавил, что своевременно была создана рабочая группа по этому вопросу, на собрание которой пришел представитель КПРФ. Он подтвердил, что партия действительно этот материал выпускала.

«Этот материале уже был рассмотрен ЦИК 26 января, которая приняла постановление, признавшее его незаконным агитационным материалом, ЦИК вынес партии предостережение о необходимости соблюдения требований РФ. Нам остается только лишь принять решение также признать этот агитационный материал изготовленными с нарушением законодательства и обратиться в правоохранительные органы с просьбой изъять эти материалы, пресечь противоправную агитационную деятельность и о наказании виновных», - сказал Реут.

Он добавил, что представителю партии придется провести работу со своим активом. Инцидент произошел 8 февраля.

«Рабочая группа предлагает принять такое решение, в соответствие с которым эти материалы признаны агитационными с нарушениями требований закона, обратиться в МВД России по Москве с просьбой эти материалы изымать, пресекать эту деятельность и наказывать виновных», - заключил Реут.

Решение поддержано единогласно.