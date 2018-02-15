РИАМО - 15 фев. Управление Федеральной налоговой службы проведет круглый стол в подмосковном Домодедове 21 февраля, говорится в группе Общественной палаты городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Круглый стол с представителями ИФНС, инициированный Комиссией по экономическому развитию, предпринимательству, инвестициям и инновациям Общественной палаты городского округа Домодедово состоится 21 февраля в 10:00», - говорится в сообщении.

Место проведения: город Домодедово, улица Коломийца, дом 9, Центральная библиотека имени Анны Ахматовой.