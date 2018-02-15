РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 фев. В Подольске на автодороге А107 ММК Каширо-Симферопольского шоссе водитель иномарки не уступил фуре и погиб в результате столкновения, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

Четырнадцатого февраля в 12:20 на 204 километре автодороги А107 ММК Каширо-Симферопольского шоссе произошло ДТП, в результате которого 30-летний водитель иномарки Renault Kangoo, делая разворот, не уступил право преимущественного движения тягачу Scania.

«В результате ДТП водитель Renault Kangoo от полученных травм скончался на месте», – говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД просят водителей быть бдительными во время маневров, лихачество влечет за собой гибель людей.