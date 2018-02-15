РИАМО - 15 фев. Введение льгот на транспорт или обучение могло бы способствовать привлечению волонтеров в Подмосковье, также среди мер мотивации - утверждение специального звания и введение волонтерских книжек, сообщил в четверг на круглом столе в Мособлдуме заместитель председателя молодежной избирательной комиссии Московской области Ярослав Ратчин.

В четверг в Мособлдуме проходит круглый стол, посвященный проблемам правоприменительной практики добровольческих (волонтерских) организаций.

«Деятельность волонтеров никак систематически не поощряется. Мы выделили несколько вариантов для размышления, чтобы могло способствовать привлечению волонтеров: использование волонтерских книжек, такая практика есть в разных регионах, логично создать реестр общественных организаций, которые могли бы получать такие книжки; можно было бы создать рейтинг, награждать лучших; ввести звание «Заслуженный волонтер Московской области», а также льготы транспортные или образование», - сказал Ратчин в ходе круглого стола в Мособлдуме.

Он отметил, что волонтеры Молодежной избирательной комиссии Московской области за 1,5 года не пропустили ни одних выборов. Для них разработана и изготовлена специальная атрибутика.