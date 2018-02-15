РИАМО - 15 фев. Все желающие смогут принять участие в соревнованиях по лыжным гонкам «Жуковский праздник лыж», которые состоятся 23 февраля, сообщил в своем Instagram-аккаунте глава городского округа Андрей Войтюк.

«Уважаемые жители и гости города! 23 февраля 2018 года в парке культуры и отдыха городского округа Жуковский пройдут открытые соревнования по лыжным гонкам «Жуковский праздник лыж» среди непрофессиональных спортсменов–любителей», - написал Войтюк.

Он уточнил, что программа соревнований включает в себя бег на лыжах, масс-старт на дистанции 1 и 2 километра в свободном стиле (допускаются все техники лыжных гонок). Участие могут принять граждане Российской Федерации и иностранных государств.

Предварительные заявки на участие в беге на лыжах принимаются по ссылке: https://www.testograf.ru/ru/oprosi/aktualnie/fcd982c25870fb3b1.html до 21 февраля. Для участия в соревнованиях каждый участник должен будет пройти регистрацию на месте.

«К гонкам допускаются спортсмены от 10 лет и старше при наличии допуска врача или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье», - заключил глава округа.