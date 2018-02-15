РИАМО - 15 фев. В Сергиево-Посадском районе Московской области к чемпионату мира по футболу для болельщиков разработали 12 экскурсионных пешеходных маршрутов, сообщила в четверг на заседании комитета Мособлдумы заместитель начальника управления развития отраслей социальной сферы администрации муниципалитета Светлана Карасева.

«Сейчас у нас разработаны 12 пешеходных экскурсионных маршрутов. Это маршруты, которые включают в себя не популярные классические объекты, а что-то мистическое, загадочное», - сказала Карасева.

Она добавила, что в районе разработали также два новых туристических маршрута «Семь чудес Сергиево-Посадской земли» и «Славяне и кочевники».

В свою очередь, депутат Мособлдумы Сергей Двойных рассказал РИАМО, что у Подмосковья сейчас есть возможность создать позитивный туристический образ.

«Мы ждем увеличения туристического потока и в Сергиевом Посаде. Будут организованы специальные электрички для болельщиков, желающих ознакомиться с древними достопримечательностями нашего города и прогуляться по новым благоустроенным пешеходным маршрутам. Нам есть, что показать, есть, чем привлечь туристов, и чемпионат мира - это еще одна возможность повысить узнаваемость Сергиева Посада в мире как туристического бренда, и мы должны ее использовать», - отметил Двойных.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».

В Подмосковье во время мирового первенства будут функционировать футбольные базы, где расположатся сильнейшие сборные мира.