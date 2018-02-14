РИАМО - 14 фев. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов представит столичный Стройкомплекс на международной выставке недвижимости MIPIM - 2018 в Каннах, сообщается на официальном сайте мэра города.

Международная выставка недвижимости MIPIM проходит в Каннах с 1989 года. В этот раз она начнется 13 марта и закончится 16 марта. В мероприятиях примут участие более 20 тысяч человек из ста стран.

«У стенда правительства Москвы 13 и 14 марта пройдут мероприятия с участием представителей городской администрации и ведущих бизнесменов в сфере недвижимости. Главные темы — реновация, создание комфортной среды в рамках мегаполиса и подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года», - говорится в сообщении.

Как отметил Кузнецов, особенно важно в этом ключе то, что в текущем году деловая программа выставки посвящена масштабным инфраструктурным, градостроительным проектам.

«И на меня, как на главного архитектора Москвы, возложена ответственная задача донести свою позицию и позицию своих коллег, рассказать о проделанной работе и поделиться планами, ведь эти проекты касаются и бизнеса, и жителей не только Москвы, но и всей России», - добавил главный архитектор.

Кроме того, в рамках выставки пройдет конкурс лучших проектов недвижимости MIPIM Awards - 2018, в шорт-лист которого вошли «Зарядье» и Большая спортивная арена «Лужников». Парк представлен в номинации «Лучший проект урбанистической регенерации», а стадион — в номинации «Лучший восстановленный объект».

«Я три года участвовал в конкурсе в качестве члена жюри, и знаю, о каком высоком уровне конкурсантов идет речь. Поэтому я считаю, что включение в шорт-лист — это уже высокая оценка. И в принципе то, что общественные проекты Москвы выходят на международный уровень, дает нам дополнительный стимул для дальнейшей работы», — подчеркнул Кузнецов.