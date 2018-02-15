РИАМО - 15 фев. Руководитель Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева проверит территорию подмосковного Дмитрова на чистоту и порядок в четверг.

«Пятнадцатого февраля 2018 года будет проинспектирована территория Дмитрова», - сказала Витушева.

Она пояснила, что проверит состояние и содержание различных объектов инфраструктуры в городе, качество зимней уборки дворов и улиц городского округа.

Ход зимней уборки проверят в Дмитрове в четверг

РИАМО - 15 фев. Руководитель Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева проверит территорию подмосковного Дмитрова на чистоту и порядок в четверг.

«Пятнадцатого февраля 2018 года будет проинспектирована территория Дмитрова», - сказала Витушева.

Она пояснила, что проверит состояние и содержание различных объектов инфраструктуры в городе, качество зимней уборки дворов и улиц городского округа.