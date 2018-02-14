РИАМО - 14 фев. В Рузском городском округе Подмосковья в текущем году планируется увеличить посевную площадь на 500 гектаров, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В этом году, в зависимости от погоды, мы планируем начать первые весенне-полевые работы 15 апреля. Засеять планируется около 6 тысяч гектаров – в основном это зерновые и зерно-бобовые», - сказал глава округа Максим Тарханов.

Он отметил, что, по оценке местных организаций, на посевную потребуется порядка 300 миллионов рублей.

Глава Рузского городского округа напомнил, что в прошлом году было засеяно 5,5 тысяч гектаров.