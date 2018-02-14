РИАМО - 14 фев. Сумма штрафов, выписанных в отношении недобросовестных собственников сельскохозяйственных земель, превысила в Подмосковье по итогам 2017 года 36,5 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы Минмособлимущества региона.

На прошлой неделе в администрации городского округа Истра состоялось рабочее совещание с участием представителей Минмособлимущества и управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям, в ходе которого обсудили текущие вопросы контроля за использованием земельных участков.

«В адрес Россельхознадзора за 2017 год органами местного самоуправления направлены материалы проверок по 2315 участкам общей площадью свыше 50 тысяч гектаров. В результате выявленных нарушений недобросовестным собственникам сельхозземель были выставлены штрафы в размере более 36,7 миллиона рублей», - говорится в сообщении.

По словам министра имущественных отношений региона Андрея Аверкиева, Московская область – один из самых богатых на сельхозземли регионов и необходимо, чтобы каждый участок земли не простаивал, а был использован по назначению, в интересах отечественного рынка сельхозпродукции.

«Если собственник не хочет или не имеет возможности развивать сельское хозяйство в промышленных или личных целях, мы можем помочь такому собственнику избавиться от «обременения» и найти покупателя на такой участок, который готов использовать плодородную землю во благо себя, района или области», - пояснил министр.

Особое внимание на совещании уделено проблемным вопросам по повышению эффективности проводимых в рамках земельного контроля мероприятий, а также укреплению взаимодействия между органами муниципального земельного контроля и территориальными подразделениями управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.