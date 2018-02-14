РИАМО - 14 фев. Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области проверили здания и территории ЗАГСов на нарушения чистоты и порядка, сообщила в среду глава надзорного ведомства Татьяна Витушева.

По ее словам, всего были проверены 85 зданий и прилегающих к ним территорий. Проверяющие осмотрели качество уборки снега и льда с дорожек, лестниц и кровель зданий. Было проверено содержание объектов, расположенных на закрепленной территории: скульптур, малых архитектурных форм, ограждений, объектов освещения.

«В целом, здании и территории ЗАГСов прошли проверку на чистоту и благоустройство. В ходе надзорных мероприятий, инспекторы добились очистки от наледи и снега восьми дорожек, 10 уличных фрагментов лестничных маршей, очищены от снега четыре скульптурные группы, семь малых архитектурных форм, а также кровли пяти нежилых зданий», - сказала Витушева.

Она отметила, что серьезных нарушений при проведении проверок зафиксировано не было.