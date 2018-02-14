РИАМО - 14 фев. Подписчики группы «РИАМО в Подмосковье» в социальной сети «ВКонтакте» могут получить три новые книги от издательства ЭКСМО-АСТ в честь Международного дня дарения книг.

Условия как всегда просты: быть участником группы «РИАМО в Подмосковье» в социальной сети «ВКонтакте», сделать репост конкурсного сообщения. Победителя определят случайным образом 21 февраля.

Победителям достанутся популярные книги издательства ЭКСМО-АСТ: Дэн Браун «Происхождение», Михаил Веллер «Веритофобия», а также Алексей Иванов «Тобол. Мало избранных».

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