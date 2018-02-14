РИАМО - 14 фев. Отчет главы Рузского городского округа Максима Тарханова о работе администрации округа за 2017 год состоится 16 февраля, также в ходе выступления прозвучат и приоритетные направления развития округа в 2018 году, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Рузский городской округ активно участвует во всех программах правительства Московской области, в федеральных программах по направлениям, озвученным губернатором Андреем Юрьевичем Воробьевым – это ЖКХ, благоустройство, вопросы уличной дорожной сети. У нас на 2018 год один план – движение вперед, так как начатые программы направлены на решение долгосрочных системных проблем, которые ранее не решались. Их надо доводить до конца и более конкретно о ходе их реализации я расскажу, выступая с отчетом перед жителями», - сказал Тарханов.

Кроме того, в ходе отчета о работе администрации Рузского округа в 2017 году будут официально представлены флаг и герб округа.

«Выступление состоится 16 февраля в Центре игровых видов спорта №1 Рузы. Ожидается, что мероприятие посетят до тысячи человек», уточняется в материале.