РИАМО - 14 фев. Проекты планировки более 80 территорий, в которые входят сохраняемые в рамках программы реновации дома, разрабатывают в Москве, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что 218 домов обязательно сохранят в рамках программы реновации жилфонда в столице, по остальным 22 решат на стадии подготовки градостроительной документации.

«Сегодня принято уже решение о разработке 86 проектов планировок территорий, куда частично и попали наши сохраняемые дома», - сказала Княжевская.

По ее словам, в эти проекты входят дома, которые сохранят в рамках реновации в Москве, а также здания, подлежащие сносу.

«Самая важная для нас задача сегодня состоит в том, чтобы сохраняемые дома строить в будущую современную квартальную застройку реновации. Скажу сразу, это сложная работа и она будет требовать очень много усилий для архитекторов, и проектировщиков, и градостроителей, и строителей, и даже представителей Архнадзора», - подчеркнула Княжевская.

Всего в программу реновации в Москве вошло более 5,1 тысячи домов. Общая площадь всех домов, включенных в программу, составляет около 16 миллионов квадратных метров, в них расположено 350 тысяч квартир и проживают 1 миллион человек. В настоящий момент утверждено 236 стартовых площадок для переселения жителей, еще 160 площадок находится в проработке.