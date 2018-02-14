РИАМО - 14 фев. Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков считает, что талантливый штаб тренеров и выдающиеся спортсмены обеспечивают Подмосковью присутствие в тройке самых спортивных регионов страны, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Ранее в ходе ежегодного обращения к жителям губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье входит в тройку самых спортивных регионов России.

«Стабильное присутствие в тройке лидеров отечественного спорта нашему региону обеспечивают и талантливый тренерский штаб, и выдающиеся спортсмены, представляющие Подмосковье, и качественная, и постоянно развивающаяся спортивная инфраструктура. В Московской области есть все условия для занятий практически любыми видами спорта. Регулярно открываются новые спортивные объекты, которые позволяют проводить тренировки как профессионалов, так и любителей», - сказал Терюшков.

По его словам, в последние годы в связи с проведением в России чемпионата мира по футболу, наблюдается постоянно растущий интерес к этому виду спорта. Стадионы востребованы, и открытие новых объектов позволит выводить любительский футбол на новый уровень, усиливать подготовку профессиональных клубов и формировать достойный резерв. Эти объекты будут оборудованы в соответствии с современными требованиями.