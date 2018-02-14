РИАМО - 14 фев. Москва проведет хакатон для участников конкурса субсидий 16 февраля, они обсудят развитие конкурса и внесут предложения по его совершенствованию, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В ресурсном центре НКО комитета общественных связей Москвы 16 февраля пройдет хакатон для участников конкурса субсидий. Они обсудят развитие конкурса и внесут предложения по его совершенствованию», - говорится в сообщении.

Участников разделят на пять команд. Они побеседуют о тайминге подготовки заявок, методах оценок и мониторингов проектов, программе мотивации, проведении публичных слушаний. В хакатоне примут участие директор центра интеллектуальной культуры и спорта «Каисса» Эльвира Уманская, директор центра творчества «Лосиноостровский» Марина Стаценко и другие специалисты.

Конкурс субсидий столичного комитета общественных связей провели уже 15 раз. За это время финансирование получили свыше 2,7 тысячи некоммерческих организаций. В прошлом году на конкурс поступило 687 заявок. На реализацию 181 проекта было выделено 273 миллиона рублей.

«Первый хакатон правительства Москвы (конкурс разработчиков мобильных приложений и веб-сервисов) прошел в 2014 году. Участие в нем приняли более 100 программистов, дизайнеров и аналитиков, разделившихся на 25 команд», - напоминается в материале.

Первое место по результатам конкурса заняло мобильное приложение для построения маршрутов между музеями и объектами культурного наследия с учетом велопарковок и стоянок городского такси.

В 2017 году на хакатонах специалисты разработали Telegram-бота для портала поставщиков и мобильные приложения для библиотек. А участники Moscow EduHack представили новые интерактивные проекты по истории, обществознанию и географии.

В декабре в столице прошел «Школьный хакатон», участники которого состязались в знании языков программирования высокого уровня — JavaScript, Swift и С#. Учащиеся представили прототипы образовательных, инновационных и игровых мобильных приложений.