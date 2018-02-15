РИАМО - 15 фев. С четверга на официальном сайте мэра Москвы стартует прием заявок на оформление социальных карт для ординаторов, по которым они получат такие же льготы на проезд, как и студенты.

С 1 марта ординаторы будут получать такие же льготы на проезд, как и студенты. В четверг на портале mos.ru начнется прием заявок на изготовление социальных карт. Оформить карту иностранцам помогут в любом МФЦ.

Стоимость месячного проездного для ординаторов и интернов с 1 марта будет такой же, как и для студентов и учащихся. 380 рублей — на метро, а на наземном городском транспорте — 250 рублей.