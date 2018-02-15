РИАМО - 15 фев. Первый большой круг российского казачества пройдет в храме Христа Спасителя в Москве в четверг, в мероприятии примут участие свыше 1,5 тысяч человек из 80 регионов страны, говорится в сообщении пресс-службы Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН).

«Храм Христа Спасителя станет местом встречи казаков со всей России. 15 февраля здесь пройдет первый большой круг российского казачества», - говорится в сообщении.

Идею проведения этого мероприятия поддержал президент Российской Федерации Владимир Путин. Оргкомитет по подготовке мероприятия возглавил руководитель ФАДН Игорь Баринов.

«Мы впервые проводим такое масштабное мероприятие, которое, уверен, станет знаковым событием в новейшей истории российского казачества, большим шагом к его объединению», - сказал Баринов.

Он добавил, что в большом круге российского казачества примут участие более 1,5 тысяч человек из 80 регионов страны. Это представители войсковых казачьих обществ, общественных объединений казаков, Казачьей партии Российской Федерации, молодежных казачьих организаций, а также представители Русской православной церкви, окормляющие казачьи общества.

Откроется мероприятие праздничным богослужением в храме Христа Спасителя, которое проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На Большом круге планируется обсудить ход реализации стратегии государственной политики в отношении казачества, взаимодействие РПЦ с российским казачеством, а также вопросы консолидации российского казачества.

Мероприятие организуют Федеральное агентство по делам национальностей при поддержке совета при президенте РФ по делам казачества, синодального комитета Русской православной церкви по взаимодействию с казачеством и правительства Москвы.