РИАМО – 14 фев. На избирательных участках перед выборами президента РФ смонтировали свыше половины систем видеонаблюдения, всего по стране будет установлено более 40 тысяч комплектов такого оборудования, говорится в сообщении пресс-службы «Ростелекома».

«Ростелеком», назначенный правительством РФ единственным исполнителем услуг, связанных с организацией видеонаблюдения на выборах президента РФ в марте 2018 года, смонтировал более половины систем видеонаблюдения в помещениях для голосования избирательных участков и помещениях территориальных избирательных комиссий (УИК и ТИК)», — говорится в сообщении.

В ходе проекта «Ростелеком» установит по всей стране более 40 тысяч комплектов оборудования для видеонаблюдения за выборами. Наблюдение за выборами в 2018 году будет осуществляться по принципиально другой технологии – вместо объемных программно-аппаратных комплексов (ПАК), «Ростелеком» установит в местах голосования и подсчета голосов компактные IP–камеры. Для подключения оборудования к интернету не требуется компьютер или другие внешние устройства передачи данных. Видео с камер передается по защищенным каналам связи «Ростелекома» в центры обработки данных (ЦОД), расположенные в различных регионах страны.

«Видеонаблюдение будет обеспечено на территории всех 85 субъектов Российской Федерации в помещениях более чем 40 тысяч УИК и ТИК. Для сотрудников Центральной избирательной комиссии, избирательных комиссий субъектов РФ «Ростелеком» создаст специальный служебный портал, который позволит отслеживать процесс настройки средств видеонаблюдения до проведения выборов, гарантированно обеспечит доступ к видеотрансляциям в период проведения выборов», — уточняется в сообщении.

Наблюдать за ходом выборов смогут все желающие: на отдельном портале будет транслироваться видео с избирательных участков в режиме реального времени, при этом пользователь сможет выбрать интересующий его избирательный участок или камеру.

«Организация видеонаблюдения за выборами президента − это один из самых масштабных проектов, в котором участвуют практически все сотрудники нашей компании. Каждый из нас осознает ответственность как за качественную подготовку к выборам, так и за участие в них. Техническое решение, реализуемое ПАО «Ростелеком», сделает видеонаблюдение за выборами удобным и доступным для всех – от обычных граждан до наблюдателей», − отметил вице-президент компании Артемий Прокопенко.

В 2012 году «Ростелеком» впервые организовал видеонаблюдение за ходом выборов президента РФ. За процедурой голосования 4 марта 2012 года на специализированном портале наблюдали 3,5 миллиона человек, которые просмотрели 7,9 миллиона трансляций.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.