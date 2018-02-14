РИАМО - 14 фев. Конкурс «Московская весна a cappella» пройдет с 27 апреля по 9 мая, прием заявок уже стартовал, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В столице стартовал прием заявок на международный конкурс «Московская весна a cappella», который пройдет с 27 апреля по 9 мая в рамках одноименного фестиваля. В нем могут принять участие достигшие 18-летнего возраста исполнители с певческим опытом не менее года», - говорится в сообщении.

Участников разделят на три категории в зависимости от численности коллектива: от одного человека, от пяти человек и от девяти человек. В конкурсной программе можно представить композиции разных музыкальных стилей и направлений, включая джаз, соул, рок, поп, блюз, этно-фолк-композиции, народные песни в оригинальных обработках, популярные песни российских и зарубежных композиторов XX века, акапельные аранжировки классических инструментальных произведений.

Заявки принимаются на сайте конкурса. Анкету можно заполнить как на русском, так и на английском языке. В ней нужно указать название коллектива, количество участников, основные направления творчества и приложить ссылки на видеоролик с выступлением и фото. Прием завершится 15 марта в 18:00 по московскому времени.

Впервые конкурс «Московская весна a cappella» состоялся весной 2017 года. На участие в нем поступило 250 заявок из 12 стран.168 сольных вокалистов и коллективов из России, Великобритании, США, Испании, Италии, Франции, Польши, Венгрии исполнили для москвичей около восьми тысяч композиций. Музыкантов оценивали российские и зарубежные исполнители и продюсеры. Кроме того, за понравившегося конкурсанта можно было проголосовать в интернете.

«Концерты шли не только на привычных фестивальных площадках, но и в зданиях вокзалов, торговых центров, даже на балконах домов. Надеемся, что в этом году интерес к конкурсу — и со стороны исполнителей, и со стороны москвичей и туристов — будет еще больше», — сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.